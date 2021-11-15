Латвія почала військові навчання на кордоні з Білоруссю на тлі міграційної кризи

Латвія розмістила 3000 військовослужбовців для проведення раніше неоголошених військових навчань поблизу кордону з Білоруссю на тлі ескалації міграційної кризи вздовж білорусько-польського кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Європейські лідери звинувачують Білорусь у здійсненні гібридної атаки шляхом ввезення мігрантів із таких країн, як Сирія та Афганістан з метою незаконного перетину ними кордону Польщі-члена ЄС. Білорусь неодноразово відкидала ці звинувачення.

"Ми не можемо виключити, що частина цих (мігрантських) груп просуватиметься далі на північ і може досягти кордону Латвії. Ми готові до цього", - сказав національному мовнику міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс.

Сигнал для Білорусі полягає в тому, що переміщення латвійської армії "не просто для розваги", додав він.

Військові навчання розпочалися в суботу і триватимуть до 12 грудня, повідомила речниця армії Сандра Брале.

Польські прикордонники повідомили про 5100 спроб незаконного перетину з Білорусі в листопаді, порівняно зі 120 за весь 2020 рік. Аналогічні показники також зросли в Латвії та Литві, двох країнах Балтії, які межують з Білоруссю.

Польща та Литва також зміцнили свої кордони збройними силами, а всі три країни захистили ділянки свого кордону з Білоруссю огорожею з колючого дроту.