Латвия начала военные учения на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса

Латвия разместила 3000 военнослужащих для проведения ранее необъявленных военных учений вблизи границы с Беларусью на фоне эскалации миграционного кризиса вдоль белорусско-польской границы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Европейские лидеры обвиняют Беларусь в осуществлении гибридной атаки путем ввоза мигрантов из таких стран, как Сирия и Афганистан с целью незаконного пересечения ими границ Польши-члена ЕС. Беларусь неоднократно отвергала эти обвинения.

"Мы не можем исключить, что часть этих (мигрантских) групп будет продвигаться дальше на север и может достичь границы Латвии. Мы готовы к этому", - сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Сигнал для Беларуси состоит в том, что перемещение латвийской армии - "не просто для развлечения", добавил он.

Военные учения начались в субботу и продлятся до 12 декабря, сообщила представитель армии Сандра Брале.

Польские пограничники сообщили о 5100 попытках незаконного пересечения из Беларуси в ноябре по сравнению со 120 за весь 2020 год. Аналогичные показатели также выросли в Латвии и Литве, в двух странах Балтии, граничащих с Беларусью.

Польша и Литва также укрепили свои границы вооруженными силами, а все три страны защитили участки своей границы с Беларусью изгородью из колючей проволоки.