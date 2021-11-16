У Франції під Дюнкерком розбирають великий табір нелегальних мігрантів

У містечку Гранд-Сінт на узбережжі Ла-Маншу, поруч з Дюнкером, поліція почала виселяти людей і розбирати намети стихійного табору мігрантів, де проживали до 1500 осіб, переважно курдів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

"За моєю вказівкою, правоохоронці починають евакуацію нелегального табору мігрантів у Гранд-Сінт", - повідомив вранці міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен.

Ще у вересні в таборі проживали близько 400 осіб.

Il est 7H50 du matin et des dizaines de fourgons de CRS arrivent sur le campement de Grande-Synthe dans le Nord.



Les personnes n’ont pas été mises au courant de l’expulsion, ce qui était pourtant l’un des engagements de l’Etat. pic.twitter.com/avRBDtSkju — Louis Witter (@LouisWitter) November 16, 2021

Речник уряду Габріель Атталь пояснив в ефірі, що рішення про демонтаж табору ухвалили через наближення холодів і що людям потрібно запропонувати кращий прихисток. У префектурі регіону зазначили, що мігрантів розселять у визначених центрах в різних місцях.

Дарманен повідомив також про затримання 13 осіб, які займалися організацією нелегальної міграції. Загалом з січня таких затримань було вже 1308.

Останнім часом між Парижем і Лондоном загострилась напруга через міграційне питання - у Британії вважають, що Франція робить недостатньо для запобігання відправленню зі своїх берегів човнів з нелегалами.

Вже багато років поспіль узбережжя Франції є транзитним пунктом для мігрантів, які сподіваються дістатися до берегів Британії. Попри те, що табори регулярно розганяють, відправленням намагаються запобігати, а сама дорога морем через Ла-Манш є небезпечною, маршрут продовжує приваблювати нових людей.

За даними британських служб, з початку 2021 року до берегів Сполученого Королівства на малих човнах дісталися близько 22 тисяч людей. Троє мігрантів загинули і четверо вважаються зниклими безвісти.