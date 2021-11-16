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Укр / Рус

Во Франции под Дюнкерком разбирают большой лагерь нелегальных мигрантов

Вторник, 16 ноября 2021, 10:57

В городке Гранд-Синт на побережье Ла-Манша, рядом с Дюнкером, полиция начала выселять людей и разбирать палатки стихийного лагеря мигрантов, где проживало до 1500 человек, преимущественно курдов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

"По моему указанию правоохранители начинают эвакуацию нелегального лагеря мигрантов в Гранд-Синт", - сообщил утром министр внутренних дел Жераль Дарманен.

Еще в сентябре в лагере проживало около 400 человек.

Представитель правительства Габриэль Атталь объяснил в эфире, что решение о демонтаже лагеря приняли из-за приближения холодов и что людям нужно предложить лучшие убежища. В префектуре региона отметили, что мигрантов будут расселены в определенных центрах в разных местах.

Дарманен сообщил также о задержании 13 человек, занимавшихся организацией нелегальной миграции. В общей сложности с января таких задержаний было уже 1308.

В последнее время между Парижем и Лондоном обострилось напряжение из-за миграционного вопроса - в Британии считают, что Франция делает недостаточно для предотвращения отправки со своих берегов лодок с нелегалами.

Уже много лет побережье Франции является транзитным пунктом для мигрантов, надеющихся добраться до берегов Британии. Несмотря на то, что лагеря регулярно разгоняют, отправления пытаются предотвращать, а сама дорога по морю через Ла-Манш опасна, маршрут продолжает привлекать новых людей.

По данным британских служб, с начала 2021 года до берегов Соединенного Королевства на небольших лодках добрались около 22 тысяч человек. Трое мигрантов погибли и четверо числятся пропавшими без вести.

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Франция миграционный кризис
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