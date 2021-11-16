Во Франции под Дюнкерком разбирают большой лагерь нелегальных мигрантов

В городке Гранд-Синт на побережье Ла-Манша, рядом с Дюнкером, полиция начала выселять людей и разбирать палатки стихийного лагеря мигрантов, где проживало до 1500 человек, преимущественно курдов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

"По моему указанию правоохранители начинают эвакуацию нелегального лагеря мигрантов в Гранд-Синт", - сообщил утром министр внутренних дел Жераль Дарманен.

Еще в сентябре в лагере проживало около 400 человек.

Il est 7H50 du matin et des dizaines de fourgons de CRS arrivent sur le campement de Grande-Synthe dans le Nord.



Les personnes n’ont pas été mises au courant de l’expulsion, ce qui était pourtant l’un des engagements de l’Etat. pic.twitter.com/avRBDtSkju — Louis Witter (@LouisWitter) November 16, 2021

Представитель правительства Габриэль Атталь объяснил в эфире, что решение о демонтаже лагеря приняли из-за приближения холодов и что людям нужно предложить лучшие убежища. В префектуре региона отметили, что мигрантов будут расселены в определенных центрах в разных местах.

Дарманен сообщил также о задержании 13 человек, занимавшихся организацией нелегальной миграции. В общей сложности с января таких задержаний было уже 1308.

В последнее время между Парижем и Лондоном обострилось напряжение из-за миграционного вопроса - в Британии считают, что Франция делает недостаточно для предотвращения отправки со своих берегов лодок с нелегалами.

Уже много лет побережье Франции является транзитным пунктом для мигрантов, надеющихся добраться до берегов Британии. Несмотря на то, что лагеря регулярно разгоняют, отправления пытаются предотвращать, а сама дорога по морю через Ла-Манш опасна, маршрут продолжает привлекать новых людей.

По данным британских служб, с начала 2021 года до берегов Соединенного Королевства на небольших лодках добрались около 22 тысяч человек. Трое мигрантов погибли и четверо числятся пропавшими без вести.