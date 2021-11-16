У Хорватії запровадили обов'язкове тестування на COVID-19 для держслужбовців

У Хорватії набуло чинності рішення про обов’язкове тестування на коронавірус для посадових осіб і державних службовців.

Про це повідомляє Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Співробітники, які не хворіли на COVID-19 останнім часом або не були вакциновані, повинні будуть проходити тестування двічі на тиждень, тому відкрито понад 6500 точок для тестування, у тому числі в аптеках.

Міністр праці та пенсійної системи Йосип Аладрович заявив, що немає розумних причин відмовлятися від тестування, підкресливши, що роботодавці вирішуватимуть долю тих, хто відмовився його проходити.

Аладрович зазначив, що сектори охорони здоров’я та соціального забезпечення, де в жовтні були запроваджені COVID-сертифікати, продемонстрували високий рівень відповідальності.

"Пов'язані звільнення поки що були на рівні статистичних помилок. Я очікую, що переважна більшість працівників погодяться. Однак у випадках невиконання рішення прийматимуть роботодавці", – сказав міністр.

У Хорватії за останні 24 години зареєстровано 1135 нових випадків коронавірусу та 55 смертей від COVID.

Зараз у стаціонарах перебувають на лікуванні 2338 осіб, 287 з яких на апаратах штучної вентиляції легенів.