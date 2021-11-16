В Хорватии ввели обязательное тестирование на COVID-19 для госслужащих

В Хорватии вступило в силу решение об обязательном тестировании на коронавирус для должностных лиц и государственных служащих.

Об этом сообщает Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Сотрудники, которые не болели COVID-19 в последнее время или не были вакцинированы, должны будут проходить тестирование дважды в неделю, поэтому открыто более 6500 точек для тестирования, в том числе в аптеках.

Министр труда и пенсионной системы Иосиф Аладрович заявил, что нет разумных причин отказываться от тестирования, подчеркнув, что работодатели будут решать судьбу тех, кто отказался его проходить.

Аладрович отметил, что секторы здравоохранения и социального обеспечения, где в октябре были введены COVID-сертификаты, продемонстрировали высокий уровень ответственности.

"Связанные увольнения пока были на уровне статистических ошибок. Я ожидаю, что подавляющее большинство работников согласятся. Однако в случаях невыполнения решения будут принимать работодатели", – сказал министр.

В Хорватии за последние 24 часа зарегистрировано 1135 новых случаев коронавируса и 55 смертей от COVID.

В настоящее время в стационарах находятся на лечении 2338 человек, 287 из которых на аппаратах искусственной вентиляции легких.