Хорватські євроскептики зазнали невдачі у спробі референдуму щодо запровадження євро

Хорватська консервативна та євроскептична партія Hrvatski Suverenisti не знайшла достатньої підтримки для організації референдуму про те, чи приймати євро як валюту країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Правоцентристський уряд прем’єр-міністра Андрея Пленковича має на меті до червня отримати зелене світло від єврозони для переходу на євро з січня 2023 року. Запровадження спільної валюти популярне в Хорватії: згідно з опитуванням громадської думки, опублікованим у липні, понад 60 % виборців підтримують це.

Маріян Павлічек, провідний член партії Hrvatski Suverenisti, сказав, що партії, яка минулого місяця збирала підписи у спробі ініціювати проведення референдуму, не вистачає 34 000 підписів до необхідних 370 000.

"Все-таки це поважна цифра, і уряд не повинен її ігнорувати... Хорватія ще не готова до євро" - сказав він.

Уряд каже, що прийняття євро дозволить зняти валютний ризик, знизити процентні ставки, покращити кредитний рейтинг країни та відкрити шлях для збільшення інвестицій в економіку, де панує туризм.

Євроскептики стверджують, що економіка надто слабка і неконкурентоспроможна, щоб бути готовою прийняти євро, і це призведе до зростання цін.