Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Хорватские евроскептики потерпели неудачу в попытке референдума по внедрению евро

Вторник, 16 ноября 2021, 14:20

Хорватская консервативная и евроскептическая партия Hrvatski Suverenisti не нашла достаточной поддержки для организации референдума о том, принимать ли евро как валюту страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правоцентристское правительство премьер-министра Андрея Пленковича имеет целью до июня получить зеленый свет от еврозоны для перехода на евро с января 2023 года. Введение общей валюты популярно в Хорватии: согласно опросу общественного мнения, опубликованному в июле, более 60% избирателей поддерживают это.

Мариан Павличек, ведущий член партии Hrvatski Suverenisti, сказал, что партии, которая в прошлом месяце собирала подписи в попытке инициировать проведение референдума, не хватает 34 000 подписей до необходимых 370 000.

"Все-таки это солидная цифра, и правительство не должно ее игнорировать... Хорватия еще не готова к евро", - сказал он.

Правительство говорит, что принятие евро позволит снять валютный риск, снизить процентные ставки, улучшить кредитный рейтинг страны и открыть путь для увеличения инвестиций в экономику, где царит туризм.

Евроскептики утверждают, что экономика слишком слаба и неконкурентоспособна, чтобы быть готовой принять евро, и это приведет к росту цен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хорватия
powered by lun.ua

Статьи

Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри

Чтобы преодолеть кризис, Польша нарушает права людей. Но в противном случае последствия кризиса могут быть еще масштабнее (укр.)
16 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Отравление прошлым: почему Украина и Польша не могут выйти из исторического конфликта

Общая история остается темой, конфликтной и для Украины, и (особенно) для Польши. Почему время для разрешения этого спора уже упущено? (укр.)
16 ноября 2021 — Наталья Ищенко, журналист, политобозреватель

Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу

Зачем Лукашенко пошел на столь резкое обострение "шантажа мигрантами"? И до какого предела в конфликте с Европой его будет поддерживать Путин?
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда