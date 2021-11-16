Хорватские евроскептики потерпели неудачу в попытке референдума по внедрению евро

Хорватская консервативная и евроскептическая партия Hrvatski Suverenisti не нашла достаточной поддержки для организации референдума о том, принимать ли евро как валюту страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правоцентристское правительство премьер-министра Андрея Пленковича имеет целью до июня получить зеленый свет от еврозоны для перехода на евро с января 2023 года. Введение общей валюты популярно в Хорватии: согласно опросу общественного мнения, опубликованному в июле, более 60% избирателей поддерживают это.

Мариан Павличек, ведущий член партии Hrvatski Suverenisti, сказал, что партии, которая в прошлом месяце собирала подписи в попытке инициировать проведение референдума, не хватает 34 000 подписей до необходимых 370 000.

"Все-таки это солидная цифра, и правительство не должно ее игнорировать... Хорватия еще не готова к евро", - сказал он.

Правительство говорит, что принятие евро позволит снять валютный риск, снизить процентные ставки, улучшить кредитный рейтинг страны и открыть путь для увеличения инвестиций в экономику, где царит туризм.

Евроскептики утверждают, что экономика слишком слаба и неконкурентоспособна, чтобы быть готовой принять евро, и это приведет к росту цен.