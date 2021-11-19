Рада відклала розгляд проєкту про локалізацію, що загрожує відносинам з ЄС

Законопроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, відомий також як "законопроєкт про локалізацію", прибрали з порядку денного Верховної Ради України на 19 листопада.

Про це свідчить актуальний порядок денний на п’ятницю, пише "Європейська правда".

Проєкт вже схвалений у першому читанні і за нього мали голосувати вдруге за процедурою швидкого ухвалення - після більше року паузи через резонанс щодо можливих наслідків його прийняття для відносин України з ЄС, передусім через суперечність Угоді про асоціацію.

Торік, після схвалення суперечливого проєкту в першому читанні, ЄС відреагував на нього категорично негативно. Невдовзі у Брюсселі отримали запевнення від української влади у тому, що документ не будуть ухвалювати.

Втім, тепер влада несподівано повернулася до питання локалізації.

Версія до другого читання, опублікована на сайті Ради, у разі ухвалення здатна підірвати відносини України із ЄС. Однак спецпроцедура, за якою планують ухвалювати закон, дає шанс внести до нього зміни.

Детальніше про це - у статті "Європейської правди" За крок до конфлікту з ЄС: як Київ може відмовитися від порушення Угоди про асоціацію.