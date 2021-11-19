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Рада отложила рассмотрение проекта о локализации, что угрожаюет отношениям с ЕС

Пятница, 19 ноября 2021, 07:50

Законопроект №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения, известный также как "законопроект о локализации", отсутствует в повестке дня Верховной Рады Украины на 19 ноября.

Об этом свидетельствует актуальная повестка дня на пятницу, пишет "Европейская правда".

Проект уже одобрен в первом чтении и за него должны голосовать второй раз по процедуре быстрого принятия - после более года паузы из-за резонанса о возможных последствиях для отношений Украины с ЕС, прежде всего из-за противоречия Соглашению об ассоциации.

В прошлом году после одобрения противоречивого проекта в первом чтении ЕС отреагировал на него категорически негативно. Вскоре в Брюсселе получили заверения от украинских властей о том, что документ не будут принимать.

Впрочем, теперь власти неожиданно вернулись к вопросу локализации.

Версия ко второму чтению, опубликованная на сайте Рады, в случае принятия способна подорвать отношения Украины с ЕС. Однако спецпроцедура, по которой планируется принимать закон, дает шанс внести в него изменения.

Детальнее об этом - в статье "Европейской правды" В шаге от конфликта с ЕС: как Киев может отказаться от нарушения Соглашения об ассоциации.

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Ассоциация с ЕС
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