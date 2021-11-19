Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Україна вимагає від президента Болгарії спростування заяви про "російський Крим"

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:31

У зв’язку з заявою чинного президента Болгарії про приналежність тимчасово окупованого Криму до Росії 19 листопада до Міністерства закордонних справ України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Про це пресслужба МЗС повідомила у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів", - заявили у міністерстві.

Читайте також
Президент Болгарії: Крим російський, санкції - неефективні

У МЗС наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевим його вчорашньої заяви", - зазначили у відомстві.

За інформацією МЗС, посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території української держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

Читайте також
Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ"

Радев має високі шанси переобратись на посаду. У першому турі президентських виборів він набрав 49,42% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков - 22,83%.

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Відразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Болгарія Крим
powered by lun.ua

Статті

Як Лавров вбиває "Нормандію" та чому МЗС РФ зробило Україні несподіваний подарунок

Лавров вирішив, що готовий понести навіть іміджеві втрати. А вони є серйозними: дії МЗС РФ знищують залишки довіри Заходу до переговорів із Москвою.
18 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі

Азербайджан та Вірменія знову повернулися до повномасштабних бойових дій – хоч і лише на один день. І це напряму вплине на майбутнє регіону.
18 листопада 2021 — Юрій Панченко, Єреван, Європейська правда

Осіннє падіння Байдена: чому дедалі більше американців не підтримують президента

Білий дім стикається з хвилею негативного ставлення до себе. Навіть у колі його однопартійців та прибічників є помітний брак ентузіазму...
18 листопада 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди