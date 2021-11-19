Як Україна поглиблює співпрацю з НАТО у сфері кібербезпеки

Для України кібератаки, особливо з боку північного сусіда, – звичне явище. Україна є полігоном для випробувань нових потужних вірусів, ми першими зазнали кібератаки, внаслідок якої була відключена енергосистема, першими постраждали від вірусу NotPetya.

Про стратегічну співпрацю України з НАТО в сфері кібербезпеки читайте в колонці директорки Центру стратегічних комунікацій "СтратКом Україна" Оксани Горбач Разом із НАТО у кіберпросторі: для чого потрібен Національний хакатон із кіберзахисту.

Оксана Горбач зазначає, що для України є обов’язковим мати стратегічний план щодо досягнення як мінімум паритету у сфері кібербезпеки.

З цією метою у 2021 році розпочалась кіберреформа UA30, місія якої – підвищити спроможності України до кіберзахисту. Відповідальний за реформу орган – Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, а стратегічним партнером є НАТО.

Альянс присутній в основних активностях, пов'язаних з кібербезпекою.

Курс на євроатлантичну інтеграцію зафіксований у Стратегії кібербезпеки України та у "Стратегічному оборонному бюлетені-2021".

У галузі кібербезпеки, зазначає експертка, також триває робота, спрямована на поглиблення співпраці з НАТО: впроваджуються сучасні апаратно-програмні комплекси, засоби кіберзахисту, створюються системи кіберзброї у Збройних Силах України та інших складових сил оборони.

Важливим компонентом співпраці між Україною та НАТО став Національний хакатон із кіберзахисту.

Хакатон – це захід, під час якого фахівці в галузі розробки програмного забезпечення спільно працюють над розв'язанням якоїсь проблеми або створенням нового продукту.

У листопаді 2021 року в Україні за ініціативи "СтратКом Україна" відбуватиметься перший Національний хакатон із кіберзахисту у форматі хакатонів НАТО.

Це логічне продовження співпраці між Україною та НАТО, необхідне для обміну знаннями та експертизою.

Мета хакатону – простимулювати розвиток інновацій і забезпечити подальший обмін знаннями та співпрацю між оборонним та ІТ-секторами країни, науковцями та експертами. Це сприятиме вирішенню проблем у сфері кіберзахисту за допомогою інноваційних рішень, розроблених під час заходу.

Детальніше про подію та її важливість читайте в колонці Оксани Горбач Разом із НАТО у кіберпросторі: для чого потрібен Національний хакатон із кіберзахисту.