Как Украина углубляет сотрудничество с НАТО в области кибербезопасности

Для Украины кибератаки, особенно со стороны северного соседа – привычное явление. Украина является полигоном для испытаний новых мощных вирусов. Мы первыми подверглись кибератакам, в результате которых была отключена энергосистема, первыми пострадали от вируса NotPetya.

О стратегическом сотрудничестве Украины с НАТО в сфере кибербезопасности читайте в колонке директора Центра стратегических коммуникаций "СтратКом Украина" Оксаны Горбач Вместе с НАТО в киберпространстве: для чего нужен Национальный хакатон по киберзащите.

Оксана Горбач отмечает, что для Украины обязательно иметь стратегический план по достижению как минимум паритета в сфере кибербезопасности.

С этой целью в 2021 году началась киберреформа UA30, миссия которой – повысить способности Украины в киберзащите. Ответственный за реформу орган – Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а стратегическим партнером является НАТО.

Североатлантический союз присутствует в основных активностях, связанных с кибербезопасностью.

Курс на евроатлантическую интеграцию зафиксирован в Стратегии кибербезопасности Украины и в Стратегическом оборонном бюллетене-2021.

В области кибербезопасности, отмечает эксперт, также идет работа, направленная на углубление сотрудничества с НАТО: внедряются современные аппаратно-программные комплексы, средства киберзащиты, создаются системы кибероружия в Вооруженных Силах Украины и других составляющих сил обороны.

Важным компонентом сотрудничества между Украиной и НАТО стал Национальный хакатон по киберзащите.

Хакатон – это мероприятие, в ходе которого специалисты в области разработки программного обеспечения совместно работают над решением какой-либо проблемы или созданием нового продукта.

В ноябре 2021 года в Украине по инициативе "СтратКом Украина" пройдет первый Национальный хакатон по киберзащите в формате хакатонов НАТО.

Это логическое продолжение сотрудничества между Украиной и НАТО, необходимое для обмена знаниями и экспертизой.

Цель хакатона – простимулировать развитие инноваций и обеспечить дальнейший обмен знаниями и сотрудничество между оборонным и ИТ-секторами страны, учеными и экспертами. Это будет способствовать решению проблем в сфере киберзащиты с помощью инновационных решений, разработанных на мероприятии.

Детальнее о событии и его важности читайте в колонке Оксаны Горбач Вместе с НАТО в киберпространстве: для чего нужен Национальный хакатон по киберзащите.