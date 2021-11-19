Как Украина углубляет сотрудничество с НАТО в области кибербезопасности
Пятница, 19 ноября 2021, 18:28
Для Украины кибератаки, особенно со стороны северного соседа – привычное явление. Украина является полигоном для испытаний новых мощных вирусов. Мы первыми подверглись кибератакам, в результате которых была отключена энергосистема, первыми пострадали от вируса NotPetya.
О стратегическом сотрудничестве Украины с НАТО в сфере кибербезопасности читайте в колонке директора Центра стратегических коммуникаций "СтратКом Украина" Оксаны Горбач Вместе с НАТО в киберпространстве: для чего нужен Национальный хакатон по киберзащите.
Оксана Горбач отмечает, что для Украины обязательно иметь стратегический план по достижению как минимум паритета в сфере кибербезопасности.
С этой целью в 2021 году началась киберреформа UA30, миссия которой – повысить способности Украины в киберзащите. Ответственный за реформу орган – Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а стратегическим партнером является НАТО.
Североатлантический союз присутствует в основных активностях, связанных с кибербезопасностью.
Курс на евроатлантическую интеграцию зафиксирован в Стратегии кибербезопасности Украины и в Стратегическом оборонном бюллетене-2021.
В области кибербезопасности, отмечает эксперт, также идет работа, направленная на углубление сотрудничества с НАТО: внедряются современные аппаратно-программные комплексы, средства киберзащиты, создаются системы кибероружия в Вооруженных Силах Украины и других составляющих сил обороны.
Важным компонентом сотрудничества между Украиной и НАТО стал Национальный хакатон по киберзащите.
Хакатон – это мероприятие, в ходе которого специалисты в области разработки программного обеспечения совместно работают над решением какой-либо проблемы или созданием нового продукта.
В ноябре 2021 года в Украине по инициативе "СтратКом Украина" пройдет первый Национальный хакатон по киберзащите в формате хакатонов НАТО.
Это логическое продолжение сотрудничества между Украиной и НАТО, необходимое для обмена знаниями и экспертизой.
Цель хакатона – простимулировать развитие инноваций и обеспечить дальнейший обмен знаниями и сотрудничество между оборонным и ИТ-секторами страны, учеными и экспертами. Это будет способствовать решению проблем в сфере киберзащиты с помощью инновационных решений, разработанных на мероприятии.
Детальнее о событии и его важности читайте в колонке Оксаны Горбач Вместе с НАТО в киберпространстве: для чего нужен Национальный хакатон по киберзащите.