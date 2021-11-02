Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Грузії вибірково перерахували бюлетені, щоб спростувати звинувачення опозиції у фальсифікації

Вівторок, 2 листопада 2021, 14:58

У Центральній виборчій комісії Грузії повідомили, що вибірковий перерахунок даних за результатами другого туру місцевих виборів не продемонстрував розбіжностей, які могли суттєво вплинути на результат.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, про це оголосила на брифінгу речниця ЦВК Натія Іоселіані.

Відповідно до змін до Виборчого кодексу, ухвалених перед місцевими виборами, після початкового підрахунку голосів заново перераховують дані з 10%, або 201 виборчої дільниці. 

Вона зазначила, що процес перерахунку "був прозорим і його моніторинг могли здійснювати всі уповноважені особи, як ЗМІ, так і моніторингові організації".

"На даному етапі можемо сказати, що перерахунок не вплинув на попередні результати другого туру", - повідомила речниця, зазначивши, що детальніші цифри нададуть згодом.

Нагадаємо, за попередніми результатами другого туру місцевих виборів, опозиція виграла тільки в містечку Цаленджиха, а в усіх великих містах поступилася кандидатам "Грузинської мрії". В опозиції вважають вибори сфальсифікованими.

Читайте також: Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua

Статті

Розділені Трампом: як у США долають розкол, створений президентом-шоуменом

Вважаєте, що українське суспільство унікально розколоте та концентрується на ворожнечі? Що ж, подивіться на Сполучені Штати Америки!
2 листопада 2021 — Володимир Дубовик, Сергій Сидоренко

Не тільки через Ватикан: як у Італії зірвали ухвалення закону про права ЛГБТ+

Уперше в історії республіки Ватикан відправив офіційну ноту до парламенту Італії та відкрито втрутився у законодавчий процес.
1 листопада 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу

Грузинська влада знову святкує перемогу – Центрвиборчком фіксує її перевагу навіть у містах, де лідирувала опозиція. Це має стати поштовхом до нового протистояння.
31 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда