У Грузії вибірково перерахували бюлетені, щоб спростувати звинувачення опозиції у фальсифікації

У Центральній виборчій комісії Грузії повідомили, що вибірковий перерахунок даних за результатами другого туру місцевих виборів не продемонстрував розбіжностей, які могли суттєво вплинути на результат.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, про це оголосила на брифінгу речниця ЦВК Натія Іоселіані.

Відповідно до змін до Виборчого кодексу, ухвалених перед місцевими виборами, після початкового підрахунку голосів заново перераховують дані з 10%, або 201 виборчої дільниці.

Вона зазначила, що процес перерахунку "був прозорим і його моніторинг могли здійснювати всі уповноважені особи, як ЗМІ, так і моніторингові організації".

"На даному етапі можемо сказати, що перерахунок не вплинув на попередні результати другого туру", - повідомила речниця, зазначивши, що детальніші цифри нададуть згодом.

Нагадаємо, за попередніми результатами другого туру місцевих виборів, опозиція виграла тільки в містечку Цаленджиха, а в усіх великих містах поступилася кандидатам "Грузинської мрії". В опозиції вважають вибори сфальсифікованими.

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