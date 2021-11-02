В Грузии выборочно пересчитали бюллетени, чтобы опровергнуть обвинение оппозиции в фальсификации

В Центральной избирательной комиссии Грузии сообщили, что выборочный пересчет данных по результатам второго тура местных выборов не продемонстрировал разночтений, которые могли оказать существенное влияние на результат.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом объявила на брифинге спикер ЦИК Натия Иоселиани.

Согласно изменениям в Избирательный кодекс, принятым перед местными выборами, после первоначального подсчета голосов заново пересчитывают данные с 10%, или 201 избирательного участка.

Она отметила, что процесс пересчета "был прозрачным, и его мониторинг могли осуществлять все уполномоченные лица, как СМИ, так и мониторинговые организации".

"На данном этапе можем сказать, что перерасчет не повлиял на предварительные результаты второго тура", - сообщила представитель, отметив, что более детальные цифры предоставят впоследствии.

Напомним, по предварительным результатам второго тура местных выборов, оппозиция выиграла только в городке Цаленджиха, а во всех крупных городах уступила кандидатам "Грузинской мечты". В оппозиции считают выборы фальсифицированными.

Читайте также: Саакашвили не спас: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу.