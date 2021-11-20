Через сильний вітер у Польщі загинула одна людина

Одна людина загинула, інша дістала поранення через сильний вітер у Польщі в п’ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

За даними Держпожежної служби Польщі, за останню добу пожежники взяли участь у 520 акціях з ліквідації наслідків сильного вітру. Найбільше постраждали Поморське і Західнопоморське воєводства.

У Мурованці Слупського повіту дерево впало на легковий автомобіль, в результаті чого одна людина загинула, інша була поранена.

У п'ятницю Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження першого та другого ступеня щодо сильного вітру для шести воєводств.

Попередження першого ступеня означає, що можуть виникнути небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до матеріальних збитків та загрози здоров’ю та життю. Попередження другого ступеня означають, що ці явища можуть посилюватися і ставати більш небезпечними.