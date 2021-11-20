Из-за сильного ветра в Польше погиб один человек

Один человек погиб, другой получил ранения из-за сильного ветра в Польше в пятницу.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RMF24.

По данным Госпожарной службы Польши, за последние сутки пожарные приняли участие в 520 акциях по ликвидации последствий сильного ветра. Более всего пострадали Поморское и Западно-Поморское воеводства.

В Мурованце Слупского уезда дерево упало на легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб, другой был ранен.

В пятницу Институт метеорологии и водного хозяйства объявил предупреждение первой и второй степени о сильном ветре для шести воеводств.

Предупреждение первой степени означает, что могут возникнуть опасные метеорологические явления, которые могут привести к материальному ущербу и угрозе здоровью и жизни. Предупреждения второй ступени означают, что эти явления могут усиливаться и становиться более опасными.