Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Из-за сильного ветра в Польше погиб один человек

Суббота, 20 ноября 2021, 11:53

Один человек погиб, другой получил ранения из-за сильного ветра в Польше в пятницу.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RMF24.

По данным Госпожарной службы Польши, за последние сутки пожарные приняли участие в 520 акциях по ликвидации последствий сильного ветра. Более всего пострадали Поморское и Западно-Поморское воеводства.

В Мурованце Слупского уезда дерево упало на легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб, другой был ранен.

В пятницу Институт метеорологии и водного хозяйства объявил предупреждение первой и второй степени о сильном ветре для шести воеводств.

Предупреждение первой степени означает, что могут возникнуть опасные метеорологические явления, которые могут привести к материальному ущербу и угрозе здоровью и жизни. Предупреждения второй ступени означают, что эти явления могут усиливаться и становиться более опасными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua

Статьи

Из России, но не с любовью: как Путин не выполнил прощальную просьбу Меркель

Ангела Меркель, к сожалению, показала, что к концу канцлерского срока теряет политическую "чуйку". Это очевидно из непубличной "нормандской" истории...
19 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Вместе с НАТО в киберпространстве: для чего нужен Национальный хакатон по киберзащите

Недавно в НАТО объявили киберпространство новым измерением проведения военных операций. Кибератаки, особенно со стороны северного соседа – привычное явление для Украины... (укр.)
19 ноября 2021 — Оксана Горбач, Центр стратегических коммуникаций "СтратКом Украина"

Как Лавров убивает "Нормандию" и почему МИД РФ сделал Украине неожиданный подарок

Лавров решил, что готов понести даже имиджевые потери. А они серьезны: действия МИД РФ уничтожают остатки доверия Запада к переговорам с Москвой (укр.)
18 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда