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У Польщі впіймали одразу трьох українців, що перевозили "мігрантів Лукашенка", один - майже 30

Понеділок, 22 листопада 2021, 09:20

У Польщі за останню добу затримали ще чотирьох людей, які перевозили нелегальних мігрантів з "білоруського маршруту". Троє з них виявились громадянами України, при цьому, один з водіїв віз майже тридцятьох людей. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24, цитуючи повідомлення поліції прикордонного Підляського воєводства. 

Один із затриманих водіїв-українців на "Форді" віз у своєму авто чотирьох громадян Сирії. 

Біля села Ботьки ще одного українця зупинили також з чотирма сирійцями у салоні. 

Третій українець, транспортний засіб якого зупинили в районі Більськ-Підляського, перевозив одразу 28 громадян Іраку. В який автомобіль він зумів розмістити таку кількість пасажирів, не уточнюють. 

Четвертий впійманий водій виявився громадянином Таджикистану, з ним їхали троє нелегальних мігрантів з Туреччини. 

З початку міграційної кризи на кордоні затримали вже понад 300 водіїв, які допомагали мігрантам продовжити подорож далі вглиб території ЄС. 

За даними прикордонної служби, з початку 2021 року зареєстрували вже понад 35 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. Абсолютна більшість з них, понад 17 тисяч, сталися у жовтні, в листопаді - вже понад 6000.

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Польща шантаж мігрантами
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