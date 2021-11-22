У Польщі впіймали одразу трьох українців, що перевозили "мігрантів Лукашенка", один - майже 30

У Польщі за останню добу затримали ще чотирьох людей, які перевозили нелегальних мігрантів з "білоруського маршруту". Троє з них виявились громадянами України, при цьому, один з водіїв віз майже тридцятьох людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24, цитуючи повідомлення поліції прикордонного Підляського воєводства.

Один із затриманих водіїв-українців на "Форді" віз у своєму авто чотирьох громадян Сирії.

Біля села Ботьки ще одного українця зупинили також з чотирма сирійцями у салоні.

Третій українець, транспортний засіб якого зупинили в районі Більськ-Підляського, перевозив одразу 28 громадян Іраку. В який автомобіль він зумів розмістити таку кількість пасажирів, не уточнюють.

Четвертий впійманий водій виявився громадянином Таджикистану, з ним їхали троє нелегальних мігрантів з Туреччини.

З початку міграційної кризи на кордоні затримали вже понад 300 водіїв, які допомагали мігрантам продовжити подорож далі вглиб території ЄС.

За даними прикордонної служби, з початку 2021 року зареєстрували вже понад 35 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. Абсолютна більшість з них, понад 17 тисяч, сталися у жовтні, в листопаді - вже понад 6000.