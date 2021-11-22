В Польше поймали сразу трех украинцев, перевозивших "мигрантов Лукашенко", один - почти 30

В Польше за последние сутки задержали еще четырех человек, перевозивших нелегальных мигрантов с "белорусского маршрута". Трое из них оказались гражданами Украины, при этом один из водителей вез почти тридцать человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24, цитируя сообщения полиции пограничного Подляского воеводства.

Один из задержанных водителей-украинцев на "Форде" вез в своем авто четырех граждан Сирии.

У села Ботьки еще одного украинца остановили также с четырьмя сирийцами в салоне.

Третий украинец, транспортное средство которого остановили в районе Бельск-Подлясского, перевозил сразу 28 граждан Ирака. В какой автомобиль он сумел разместить такое количество пассажиров, не уточняют.

Четвертый пойманный водитель оказался гражданином Таджикистана, с ним ехали три нелегальных мигранта из Турции.

С начала миграционного кризиса на границе задержали уже более 300 водителей, помогавших мигрантам продолжить путь дальше вглубь территории ЕС.

По данным пограничной службы, с начала 2021 года было зарегистрировано уже более 35 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси. Абсолютное большинство из них, более 17 тысяч, произошло в октябре, в ноябре – уже более 6000.