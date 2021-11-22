Кліматичний саміт у Глазго був несправедливий для України – Стефанішина

Зусилля України з протидії кліматичним змінам не були враховані при ухваленні рішень кліматичного саміту в Глазго.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час круглого столу "Життя після Глазго", організованого Ukrainian Business and Trade Association, заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми прийняли амбітну кліматичну стратегію та амбітний план національного визначеного внеску. Як наслідок, ми побачили, що на фоні Східної та Центральної Європи, які не були активними у цьому, Україна демонструвала справжнє лідерство у регіоні. Однак, на жаль, ці зусилля не були враховані під час прийняття рішень саміту", - пояснила вона.

Серед таких несправедливостей Ольга Стефанішина називає "небажання переглядати Україну як країну додатка 2" - тобто визнання як країни, яка є не донором, а реципієнтом фінансової допомоги для реалізації екологічних програм.

"Ми не побачили бажання більшості країн включатись у такі перемовини", - додала вона.

Серед інших проблем - небажання посилатися у документах саміту на рішення Генасамблеї ООН про невизнання анексії Криму.

"Таке небажання також є політичною позицією. Це підриває світову позицію щодо невизнання анексії Криму, а також впливає на розподіл коштів за ст. 6, що стосується торгівлі квотами. Оскільки Крим є частиною України, це має бути враховано під час розподілу квот", - додала вона.