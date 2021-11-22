Климатический саммит в Глазго был несправедлив для Украины – Стефанишина

Усилия Украины по противодействию климатическим изменениям не учтены при принятии решений климатического саммита в Глазго.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время круглого стола "Жизнь после Глазго", организованного Ukrainian Business and Trade Association, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Мы приняли амбициозную климатическую стратегию и амбициозный план национального определенного взноса. Как следствие, мы увидели, что на фоне не являющихся активными в этом регионе Восточной и Центральной Европы Украина демонстрировала настоящее лидерство в регионе. Однако, к сожалению, эти усилия не были учтены при принятии решений саммита", - пояснила она.

Среди таких несправедливостей Ольга Стефанишин называет "нежелание пересматривать Украину как страну приложения 2" - то есть признание как страны, которая является не донором, а реципиентом финансовой помощи для реализации экологических программ.

"Мы не увидели желания большинства стран включаться в такие переговоры", – добавила она.

Среди других проблем – нежелание ссылаться в документах саммита на решение Генассамблеи ООН о непризнании аннексии Крыма.

"Такое нежелание также является политической позицией. Это подрывает мировую позицию по непризнанию аннексии Крыма, а также влияет на распределение средств по ст. 6, что касается торговли квотами. Поскольку Крым является частью Украины, это должно быть учтено при распределении квот", - добавила она.