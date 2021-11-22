Австрія скоротить термін дії ковід-сертифікатів іноземців для в’їзду в ЄС

Австрія першою з європейських країн з грудня скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію іноземців до 270 днів.

Про це йдеться у статті "Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України.

Досі в Австрії, як і у решті Євросоюзу, планували визнавати щеплення, зроблені протягом останнього року, але з 6 грудня країна зменшить цей термін до 270 днів, йдеться в оновлених правилах в'їзду.

"І байдуже, яким є "термін дії", записаний у вашому сертифікаті – значення матиме лише те, якою є дата останнього щеплення" - йдеться у статті.

При цьому це не тимчасовий захід, а постійно діючі правила, що будуть застосовуватися також для "європейських" вакцин на кшталт Pfizer. Причому тим, хто планує подорожувати Австрією транзитом, так само можуть відмовити у в’їзді через "старуватий" сертифікат.

Це означає, що у лютому перестануть пускати тих, хто зробив останнє щеплення у травні-2020, йдеться у статті.

Як зазначається, з часом падає ступінь захисту всіх вакцин, і наскільки швидким є це падіння, стане відомо лише з часом, коли мине достатньо часу від початку масової вакцинації.

Низка держав вже запроваджують вимогу про посилююче, або "бустерне" щеплення. Така вимога може з’явитися і на адресу подорожуючих.