Австрия сократит срок действия ковид-сертификатов иностранцев для въезда в ЕС

Австрия первой из европейских стран с декабря сократит срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.

Об этом говорится в статье "Весна придет – колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины.

До сих пор в Австрии, как и в остальном Евросоюзе, планировали признавать прививки, сделанные в течение последнего года, но с 6 декабря страна снизит этот срок до 270 дней, говорится в обновленных правилах въезда.

"И безразлично, каков "срок действия", записанный в вашем сертификате – значение будет иметь лишь то, какова дата последней прививки", - говорится в статье.

При этом это не временная мера, а постоянно действующие правила, которые будут применяться также для "европейских" вакцин типа Pfizer. Причем тем, кто планирует путешествовать по Австрии транзитом, так же могут отказать во въезде из-за "старого" сертификата.

Это означает, что в феврале перестанут пускать тех, кто сделал последнюю прививку в мае-2020, говорится в статье.

Как отмечается, со временем падает степень защиты всех вакцин, и насколько быстро это падение, станет известно лишь со временем, когда пройдет достаточно времени с начала массовой вакцинации.

Ряд государств уже вводят требование об усиливающей, или "бустерной" дозе. Такое требование может появиться и для путешественников.