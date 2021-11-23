Як Захід змінив думку української влади щодо реальності нового вторгнення РФ

Росія концентрує війська поблизу східного кордону України, де, за різними оцінками, перебувають до 90 тисяч військових з важкою технікою, а західні спецслужби попереджають про підготовку до масштабного вторгнення.

Чи піде Путін на загострення цього разу? І чи вплине на розвиток подій те, що Київ тривалий час відмовлявся визнавати загрозу та погодився з її існуванням лише після поїздки Кулеби та Єрмака до США? Про це читайте в статті журналіста ЄвроПравди Юрія Онищенка Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу.

У понеділок речник президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що Україна нібито готується до силового відновлення контролю на Донбасі. Одночасно з'явилася несподівана заява Служби зовнішньої розвідки РФ (а ця спецслужба в принципі дуже рідко публічно коментує будь-які події!), в якій стверджувалося, що Україна нібито нарощує військову присутність на Донбасі.

Росіяни заявили, що США та їхні союзники "накачують зброєю Україну", і спробували залякати грузинським сценарієм 2008 року.

Ми, звісно ж, не стверджуємо, що ці заяви з Москви заслуговують на довіру. Однак вони точно заслуговують на увагу та аналіз, бо "посипалися" у публічний простір не просто так. Схоже, таким чином РФ намагається перебити інформацію про наміри щодо власного вторгнення до України. А в останні тижні свідчень цього стає все більше.

В Міноборони України спочатку категорично заперечували скупчення російських військ на кордоні, але менше ніж за місяць українське військове відомство змінило точку зору на протилежну. Сталося це в тому числі через один важливий візит до США українських високопосадовців, зокрема глави МЗС Дмитра Кулеби та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Дані про можливість масштабного наступу РФ зрештою підтвердили і в Міноборони України.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується атакувати до кінця січня-початку лютого і для цього сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів.

За його словами, Кремль планує напад, який може стати значно масштабнішим за будь-які дії російських військ з 2014 року і включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з наступними десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.

Якими будуть дії Заходу у разі російського вторгнення, адже саме вони є головним стримуючим фактором для лідера РФ, читайте в матеріалі Юрія Онищенка Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу.