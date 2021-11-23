Как Запад изменил мнение украинских властей о реальности нового вторжения РФ

Россия концентрирует войска у восточной границы Украины, где, по разным оценкам, находятся до 90 тысяч военных с тяжелой техникой, а западные спецслужбы предупреждают о подготовке к масштабному вторжению.

Пойдет ли Путин на обострение в этот раз? И повлияет ли на развитие событий то, что Киев долгое время отказывался признавать угрозу и согласился с ее существованием только после поездки Кулебы и Ермака в США? Об этом читайте в статье журналиста ЕвроПравды Юрия Онищенко Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу.

В понедельник представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы готовится к силовому возобновлению контроля на Донбассе. Одновременно появилось неожиданное заявление Службы внешней разведки РФ (а эта спецслужба в принципе очень редко публично комментирует какие-либо события!), в котором утверждалось, что Украина якобы наращивает военное присутствие на Донбассе.

Россияне заявили, что США и их союзники "накачивают оружием Украину" и попытались запугать грузинским сценарием 2008 года.

Мы, конечно, не утверждаем, что эти заявления из Москвы заслуживают доверия. Однако они точно заслуживают внимания и анализа, потому что "посыпались" в публичное пространство не просто так. Похоже, таким образом РФ пытается перебить информацию о намерениях по собственному вторжению в Украину. А в последние недели свидетельств тому становится все больше.

В Минобороны Украины сначала категорически отрицали скопление российских войск на границе, но менее чем через месяц украинское военное ведомство изменило точку зрения на противоположную. Произошло это в том числе из-за одного важного визита в США украинских высокопоставленных должностных лиц, в частности главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Данные о возможности масштабного наступления РФ, в конечном итоге, подтвердили и в Минобороны Украины.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится атаковать до конца января - начала февраля и для этого сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ.

По его словам, Кремль планирует нападение, которое может стать значительно масштабнее любых действий российских войск с 2014 года и будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

Какими будут действия Запада в случае российского вторжения, ведь именно они являются главным сдерживающим фактором для лидера РФ, читайте в материале Юрия Онищенко Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу.