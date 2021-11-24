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Біля берегів Франції перекинувся човен з мігрантами, 27 загиблих

Середа, 24 листопада 2021, 19:05

27 людей загинули біля берегів Франції після того як потонув їхній човен, який мав доставити їх до Британії.

Про це, як пише "Європейська правда, повідомляє канал BFMTV.

Близько 14.00 рибальський човен повідомив про виявлення кількох тіл на воді поблизу Кале, повідомили у міністерстві внутрішніх справ Франції.

На місце події прямує міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. У своєму Twitter він заявив "сильні емоції перед цією трагедією" і засудив дії "контрабандистів, які організовують ці переходи".

У морській префектурі Ла-Маншу і Північного моря повідомили, що наразі триває рятувальна операція, щоб знайти інших людей, які можуть все ще перебувати в морі. Деякі з них вже знайдені.

В операції беруть участь два вертольоти, патрульні човни ВМС Франції, прибережний морський спостережний корабель і рятувальний човен.

Це відбувається на тлі рекордної кількості мігрантів, які прибувають до Британії через Францію. У понеділок кількість мігрантів, які цього року прибули до Британії на човнах, більш ніж утричі перевищила загальну кількість прибулих у 2020 році.

Понад 1000 мігрантів прибули за один день на початку цього місяця – новий рекорд.

Дуврська протока є найжвавішою судноплавною лінією в світі і забрала життя багатьох людей, які намагалися потрапити до Британії на надувних човнах.

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Франція міграційна криза
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