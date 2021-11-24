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Укр / Рус
Укр / Рус

У берегов Франции перевернулась лодка с мигрантами, 27 погибших

Среда, 24 ноября 2021, 19:05

27 человек погибли у берегов Франции после того, как утонула их лодка, которая должна была доставить их в Британию.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канал BFMTV.

Около 14.00 рыболовная лодка сообщила об обнаружении нескольких тел на воде вблизи Кале, сообщили в министерстве внутренних дел Франции.

На место происшествия следует министр внутренних дел Жеральд Дарманен. В своем Twitter он заявил о "сильных эмоциях в связи с этой трагедией" и осудил действия "контрабандистов, организующих эти переходы".

В морской префектуре Ла-Манша и Северного моря сообщили, что сейчас идет спасательная операция, чтобы найти других людей, которые могут все еще находиться в море. Некоторые из них уже найдены.

В операции принимают участие два вертолета, патрульные лодки ВМС Франции, прибрежный морской наблюдательный корабль и спасательная лодка.

Это происходит на фоне рекордного количества мигрантов, прибывающих в Британию через Францию. В понедельник количество мигрантов, которые в этом году прибыли в Британию на лодках, более чем втрое превысило общее количество прибывших в 2020 году.

Более 1000 мигрантов прибыли за один день в начале этого месяца – новый рекорд.

Дуврский пролив является самой оживленной судоходной линией в мире и унес жизни многих людей, пытавшихся попасть в Британию на надувных лодках.

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Франция миграционный кризис
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