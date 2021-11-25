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У Польщі розповіли про штурм кордону групою з понад 200 мігрантів

Четвер, 25 листопада 2021, 10:52

Польські прикордонники за останню добу зафіксували 375 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. В одному випадку через кордон силою проривалась група з понад 200 людей, вони частково змогли зайти на територію країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Масова спроба перетину кордону сталася близько 7 години вечора неподалік від міста Гайнівка, в районі села Хлевище. Через кордон прорвалась група з 232 людей і частково зайшла на територію країни, перш ніж їх остаточно зупинили.

У прикордонній службі заявляють, що мігранти кидалися камінням та гілками. На місці, за їхніми словами, були також білоруські силовики, і  вони намагалися сліпити польських колег лазерами. 

За інформацією Підляської поліції, минулої доби затримали трьох людей, що збирались перевозити загалом 14 мігрантів. Повідомляється, що це двоє громадян України та громадянин Швеції. 

За даними прикордонної служби, з початку 2021 року зареєстрували вже понад 35 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. Абсолютна більшість з них, понад 17 тисяч, сталися у жовтні, в листопаді - вже понад 6000.

Як відомо, з 2 вересня Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах та готується споруджувати на кордоні в Підляському воєводстві постійний паркан висотою 5,5 метра та довжиною 180 км. 

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Польща шантаж мігрантами
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