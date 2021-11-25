В Польше рассказали о штурме границы группой из более 200 мигрантов

Польские пограничники за последние сутки зафиксировали 375 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. В одном случае через границу силой прорывалась группа из более чем 200 человек, они частично смогли зайти на территорию страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Массовая попытка пересечения границы произошла около 7 часов вечера неподалеку от города Гайновка, в районе села Хлевище. Через границу прорвалась группа из 232 человек и частично зашла на территорию страны, прежде чем их окончательно остановили.

В пограничной службе заявляют, что мигранты бросались камнями и ветками. На месте, по их словам, также были белорусские силовики, и они пытались слепить польских коллег лазерами.

Wczoraj tj.24.11 na gr.🇵🇱🇧🇾375 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 56 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski.Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów-ob.Iraku.

Na odcinku ochranianym przez PSG w Czeremsze grupa ponad 200 os. forsowała granicę. pic.twitter.com/W2QjV7xHZ8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

По информации Подляской полиции, за прошедшие сутки задержали трех человек, которые собирались перевозить в общей сложности 14 мигрантов. Сообщается, что это два гражданина Украины и гражданин Швеции.

Wczoraj policjanci zatrzymali 3 osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani w Sejnach, Jelonce i Bielsku Podlaskim kurierzy, to dwaj obywatele Ukrainy i obywatel Szwecji. Chcieli przewieźć 14 osób.#naStrażyGranicy pic.twitter.com/PhkH3g3s82 — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 25, 2021

По данным пограничной службы, с начала 2021 года было зарегистрировано уже более 35 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси. Абсолютное большинство из них, более 17 тысяч, произошло в октябре, в ноябре – уже более 6000.

Как известно, со 2 сентября Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах и готовится строить на границе в Подляском воеводстве постоянное ограждение высотой 5,5 метра и протяженностью 180 км.

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