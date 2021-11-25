У Польщі не виключили, що мігранти можуть рушити в бік України

У Польщі заявили, що режим Лукашенка, який усе більше відчуває проблеми з мігрантами на своїй території, може спрямувати міграційний потік і в бік України.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

"Перші агресивні дії були на литовській і, частково, латвійській ділянках кордону, а зараз це Польща. Звичайно, надалі це можуть бути інші країни, зокрема й Україна", - зазначив Пшидач.

За його словами, Лукашенко сам починає мати проблеми з мігрантами у своїй країні.

"Він пообіцяв їм можливість перетину кордону, взяв від них гроші – адже кожний мігрант платив за таку послугу чималу суму – і при цьому вони й далі залишаються на території Білорусі. Отже, у них зростає розчарування. Зростає також роздратування білоруських прикордонників, на яких тиснуть згори, аби вони перекидали мігрантів через кордон. Це посилення напруження може знайти вихід і на інших кордонах", - підкреслив польський дипломат.

Відтак, як зазначив заступник глави МЗС Польщі, офіційна Варшава постійно контактує з українським урядом, по гарячих слідах обидві сторони координують свої дії. Розмови відбуваються як безпосередньо між обома країнами, так і в рамках Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва).

Раніше самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що полякам варто добре подумати, перш ніж закривати кордон з Білоруссю.

"Ви, напевно, чуєте, що постійно лунають погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузницю" закриють - прикордонний перехід залізничний. І так далі і тому подібне. Я в цьому плані тільки можу сказати: закриють - будь ласка. Якщо зручніше, закривайте. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться Росією, Китаєм, взагалі зі Сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко вишикують", - сказав Лукашенко.