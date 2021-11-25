В Польше не исключили, что мигранты могут двинуться в сторону Украины

В Польше заявили, что режим Лукашенко, все больше испытывающий проблемы с мигрантами на своей территории, может направить миграционный поток и в сторону Украины.

Об этом в интервью Укринформу отметил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

"Первые агрессивные действия были на литовском и, частично, латвийском участках границы, а сейчас это Польша. Конечно, в дальнейшем это могут быть другие страны, в том числе Украина", - отметил Пшидач.

По его словам, Лукашенко сам начинает испытывать проблемы с мигрантами в своей стране.

"Он пообещал им возможность пересечения границы, взял от них деньги – ведь каждый мигрант платил за такую ​​услугу немалую сумму – и при этом они продолжают оставаться на территории Беларуси. Следовательно, у них растет разочарование. Растет также раздражение белорусских пограничников, на которых давят сверху, чтобы они перебрасывали мигрантов через границу. Это усиление напряжения может найти выход и на других границах", – подчеркнул польский дипломат.

Как отметил заместитель главы МИД Польши, официальная Варшава постоянно контактирует с украинским правительством, по горячим следам обе стороны координируют свои действия. Разговоры проходят как непосредственно между обеими странами, так и в рамках Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва).

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полякам следует хорошо подумать, прежде чем закрывать границу с Беларусью.

"Вы, наверное, слышите, что постоянно раздаются угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – пограничный переход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – будь пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо сначала подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро выстроят", - сказал Лукашенко.