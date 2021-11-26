Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Молдові парламент заборонив рекламу азартних ігор

П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:31

У Молдові заборонили рекламу азартних ігор, включаючи лотереї та спортивні парі. 

Відповідний проєкт парламент затвердив 25 листопада у другому читанні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Поправки передбачають заборону на пряму і непряму рекламу будь-яких азартних ігор. 

Читайте також
Косово заборонило азартні ігри після вбивств у казино

Йдеться про рекламу на телебаченні, радіо, в інтернеті, у кінотеатрах та відеосервісах, у транспорті, магазинах та через поштові послуги. 

Крім того, компаніям, які працюють у сфері азартних ігор, буде заборонено займатися спонсорством та благодійністю.

Законопроєкт представив депутат від партії "Дія та солідарність" Думитру Алайбу. Його мета - зниження привабливості азартних ігор та боротьба із залежністю від них.

Також, на думку авторів проєкту, "індустрія азартних ігор, представлена ​​державною монополією, пропагує цю звичку, проводячи агресивні маркетингові та рекламні кампанії, які щедро фінансуються".

Зараз у Молдові заборонена реклама гральних автоматів та казино. Тож єдина компанія, якої торкнеться заборона - Loteria Nationala Moldovei (державно-приватне партнерство з компанією NGM Company), пише видання.

Глава NGM Company Пламен Міланов виступав проти заборони, стверджуючи, що гра в лотерею не викликає залежності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua

Статті

Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію. Як це працюватиме і чи не порушуватиме це права людини?
26 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда

Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

Яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів від нього варто чекати? Значною мірою це залежатиме від рівня "автономності", який отримають нові міністри.
25 листопада 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України

Польща спрощує правила працевлаштування для іноземців. Які зміни приготувала польська влада та що вони означають для громадян України?
25 листопада 2021 — Марія Кузенко, EWL Group