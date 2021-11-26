У Молдові парламент заборонив рекламу азартних ігор
У Молдові заборонили рекламу азартних ігор, включаючи лотереї та спортивні парі.
Відповідний проєкт парламент затвердив 25 листопада у другому читанні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Поправки передбачають заборону на пряму і непряму рекламу будь-яких азартних ігор.
Йдеться про рекламу на телебаченні, радіо, в інтернеті, у кінотеатрах та відеосервісах, у транспорті, магазинах та через поштові послуги.
Крім того, компаніям, які працюють у сфері азартних ігор, буде заборонено займатися спонсорством та благодійністю.
Законопроєкт представив депутат від партії "Дія та солідарність" Думитру Алайбу. Його мета - зниження привабливості азартних ігор та боротьба із залежністю від них.
Також, на думку авторів проєкту, "індустрія азартних ігор, представлена державною монополією, пропагує цю звичку, проводячи агресивні маркетингові та рекламні кампанії, які щедро фінансуються".
Зараз у Молдові заборонена реклама гральних автоматів та казино. Тож єдина компанія, якої торкнеться заборона - Loteria Nationala Moldovei (державно-приватне партнерство з компанією NGM Company), пише видання.
Глава NGM Company Пламен Міланов виступав проти заборони, стверджуючи, що гра в лотерею не викликає залежності.