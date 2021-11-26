У Молдові парламент заборонив рекламу азартних ігор

У Молдові заборонили рекламу азартних ігор, включаючи лотереї та спортивні парі.

Відповідний проєкт парламент затвердив 25 листопада у другому читанні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Поправки передбачають заборону на пряму і непряму рекламу будь-яких азартних ігор.

Читайте також Косово заборонило азартні ігри після вбивств у казино

Йдеться про рекламу на телебаченні, радіо, в інтернеті, у кінотеатрах та відеосервісах, у транспорті, магазинах та через поштові послуги.

Крім того, компаніям, які працюють у сфері азартних ігор, буде заборонено займатися спонсорством та благодійністю.

Законопроєкт представив депутат від партії "Дія та солідарність" Думитру Алайбу. Його мета - зниження привабливості азартних ігор та боротьба із залежністю від них.

Також, на думку авторів проєкту, "індустрія азартних ігор, представлена ​​державною монополією, пропагує цю звичку, проводячи агресивні маркетингові та рекламні кампанії, які щедро фінансуються".

Зараз у Молдові заборонена реклама гральних автоматів та казино. Тож єдина компанія, якої торкнеться заборона - Loteria Nationala Moldovei (державно-приватне партнерство з компанією NGM Company), пише видання.

Глава NGM Company Пламен Міланов виступав проти заборони, стверджуючи, що гра в лотерею не викликає залежності.