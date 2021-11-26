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В Молдове парламент запретил рекламу азартных игр

Пятница, 26 ноября 2021, 09:31

В Молдове запретили рекламу азартных игр, включая лотереи и спортивные ставки.

Соответствующий проект парламент утвердил 25 ноября во втором чтении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Поправки подразумевают запрет на прямую и косвенную рекламу любых азартных игр.

Речь идет о рекламе на телевидении, радио, в интернете, кинотеатрах и видеосервисах, в транспорте, магазинах и через почтовые услуги.

Кроме того, компаниям, работающим в сфере азартных игр, будет запрещено заниматься спонсорством и благотворительностью.

Законопроект представил депутат от партии "Действие и солидарность" Думитру Алайбу. Его цель – снижение привлекательности азартных игр и борьба с зависимостью от них.

Также, по мнению авторов проекта, "индустрия азартных игр, представленная государственной монополией, пропагандирует эту привычку, проводя щедро финансируемые агрессивные маркетинговые и рекламные кампании".

Сейчас в Молдове запрещена реклама игровых автоматов и казино. Таким образом, единственная компания, которой коснется запрет - Loteria Nationala Moldovei (государственно-частное партнерство с NGM Company), пишет издание.

Глава NGM Company Пламен Миланов выступал против запрета, утверждая, что лотереи не вызывают зависимости.

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