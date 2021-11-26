У Лондоні триває найбільший за останні три роки страйк машиністів метро

У Лондоні машиністи метрополітену влаштували найбільший страйк з 2018 року, що викликало перебої в роботі цього виду транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цілодобовий страйк, який розпочався о 04:30 за Гринвічем, призвів до призупинення руху ліній Пікаділлі, Ватерлоо та Сіті, а також до затримок на лініях Jubilee, Central, Victoria та Northern.

Transport for London (TfL) повідомив, що надає 58% своїх звичайних послуг.

Страйк 2000 членів профспілки залізничного, морського та транспортного транспорту (RMT) влаштований через розбіжності щодо планів TfL змусити машиністів метро працювати вночі.

Удари були спрямовані на п’ять ліній, де TfL використовувала спеціалізованих водіїв Night Tube, при цьому лінії Ватерлоо та Сіті також були призупинені.

Під час пандемії рух нічного метро в п’ятницю та суботу було припинено. Він повинен був перезапуститися з обмеженим обслуговуванням у суботу.

Магазини в центрі Лондона заявили, що страйк може вплинути на продажі в Чорну п'ятницю, один з найжвавіших торгових днів у році.

"Час страйку є особливо невтішним і є справжнім ударом для сектора гостинності та роздрібної торгівлі в центрі Лондона", – сказав Рос Морган, виконавчий директор Лондонського бізнес-альянсу, який представляє 500 компаній у лондонському Вест-Енді.

TfL заявила, що не планує проводити переговори з лідерами RMT. "Ми залишаємось відкритими для розмови, але поки немає конкретних планів", - сказав представник компанії.