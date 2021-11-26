В Лондоне продолжается самая большая за последние три года забастовка машинистов метро
В Лондоне машинисты метрополитена устроили самую большую забастовку с 2018 года, что вызвало перебои в работе этого вида транспорта.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Круглосуточная забастовка, которая началась в 04:30 по Гринвичу, привела к приостановке движения линий Пикадилли, Ватерлоо и Сити, а также задержкам на линиях Jubilee, Central, Victoria и Northern.
Transport for London (TfL) сообщил, что предоставляет 58% своих обычных услуг.
Забастовка 2000 членов профсоюза железнодорожного, морского и транспортного транспорта (RMT) устроена из-за разногласий относительно планов TfL заставить машинистов метро работать ночью.
Удары были направлены на пять линий, где TfL использовала специализированных водителей Night Tube, при этом линии Ватерлоо и Сити также были приостановлены, поскольку многие водители делятся с центральной линией.
Во время пандемии движение ночного метро в пятницу и субботу было приостановлено. Оно должно было перезапуститься с ограниченным обслуживанием в субботу.
Магазины в центре Лондона заявили, что забастовка может повлиять на продажи в "черную пятницу", один из самых оживленных торговых дней в году.
"Время забастовки особенно неутешительное и является настоящим ударом для сектора гостеприимства и розничной торговли в центре Лондона", – сказал Росс Морган, исполнительный директор Лондонского бизнес-альянса, представляющего 500 компаний в лондонском Вест-Энди.
TfL заявила, что не намерена проводить переговоры с лидерами RMT. "Мы остаемся открытыми для разговора, но пока нет конкретных планов", – сказал представитель компании.