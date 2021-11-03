Сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня наступного року

Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців, щоб пройти всі бюрократичні процедури, перш ніж суперечливий газопровід почне качати природний газ до Німеччини.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Bloomberg.

Проєкт у Балтійському морі, який викликав занепокоєння з приводу контролю Кремля над постачанням енергії на континент, у тому числі серед німецьких "Зелених", завершений і очікує сертифікації від національних органів і органів Європейського Союзу. Президент Росії Владімір Путін пообіцяв збільшити постачання газу і заявив, що "Північний потік-2" може бути запущений "на наступний день після" нормативного схвалення.

Однак газопровід може бути затверджений не раніше травня, якщо регулятори використають весь час, який їм відведений. Чи захочуть бюрократи прискорити цей процес, якщо енергетичні проблеми Європи посиляться, ще невідомо.

Зростання цін на енергоносії у поєднанні зі зниженими поставками останніми тижнями викликало звинувачення європейських чиновників у тому, що Росія стримує постачання, щоб посилити тиск з метою прискорення сертифікації "Північного потоку-2".

Уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель непохитно підтримує проєкт всупереч запереченням США та деяких партнерів з Європейського Союзу, а також України.

Партія майбутнього канцлера Олафа Шольца також підтримала проєкт.

Проте "Зелені", друга за величиною політична сила, яка веде переговори про створення коаліції, тривалий час виступає проти цього проєкту. Співлідер Роберт Габек, який відіграватиме провідну роль у новому уряді, у середу посилив заклики партії до того, щоб газопровід відповідав правилам ЄС, і звинуватив Росію у використанні проєкту як інструменту для шантажу.

"Якщо ви запитаєте мене, чи можна дозволити "Північному потоку-2" запрацювати, я б відповів, що тільки за умови дотримання всіх європейських правил", – сказав Габек.

Спочатку попереднє рішення в процесі сертифікації має винести німецький мережевий регулятор, який отримав заявку 13 вересня, а потім свою позицію щодо "Північного потоку - 2" має висловити Єврокомісія. Брюссельські чиновники мають ще два місяці на підготовку власного висновку. Крім того, Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй буде потрібна додаткова інформація.

Після того, як Федеральне агентство з мереж отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення. Таким чином, процес сертифікації може тривати вісім-десять місяців.

Про повне завершення будівництва "Північного потоку – 2" "Газпром" повідомив 10 вересня. 18 жовтня компанія-оператор Nord Stream 2 AG, яка є дочірнім підприємством "Газпрому", проінформувала, що першу нитку трубопроводу заповнено газом. "Газпром" розраховує запровадити газопровід в експлуатацію до кінця року. Однак для початку постачання газу з РФ проєкту необхідна сертифікація як незалежного оператора транспортної системи.