Сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая следующего года

Российскому "Северному потоку-2" может понадобиться еще несколько месяцев, чтобы пройти все бюрократические процедуры, прежде чем противоречивый газопровод начнет качать природный газ в Германию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Bloomberg.

Проект в Балтийском море, который вызвал озабоченность по поводу контроля Кремля над поставкой энергии на континент, в том числе среди немецких "Зеленых", завершен и ожидает сертификации от национальных органов и органов Европейского Союза. Президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа и заявил, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" нормативного одобрения.

Однако газопровод может быть утвержден не раньше мая, если регуляторы используют все время, которое им отведено. Захотят ли бюрократы ускорить этот процесс, если энергетические проблемы Европы усугубятся, неизвестно.

Рост цен на энергоносители в сочетании с пониженными поставками в последние недели вызвал обвинение европейских чиновников в том, что Россия сдерживает поставки, чтобы усилить давление с целью ускорения сертификации "Северного потока-2".

Правительство Германии под руководством Ангелы Меркель твердо поддерживает проект вопреки возражениям США и некоторых партнеров из Европейского Союза, а также Украины.

Партия будущего канцлера Олафа Шольца также поддержала проект.

Однако "Зеленые", вторая по величине политическая сила, ведущая переговоры о создании коалиции, долгое время выступает против этого проекта. Солидер Роберт Габек, который будет играть ведущую роль в новом правительстве, в среду усилил призывы партии к тому, чтобы газопровод соответствовал правилам ЕС, и обвинил Россию в использовании проекта в качестве инструмента для шантажа.

"Если вы спросите меня, можно ли позволить "Северному потоку-2" заработать, я бы ответил, что только при соблюдении всех европейских правил", – сказал Габек.

Сначала предварительное решение в процессе сертификации должен вынести немецкий сетевой регулятор, получивший заявку 13 сентября, а затем свою позицию по "Северному потоку – 2" должна высказать Еврокомиссия. Брюссельские чиновники имеют еще два месяца на подготовку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.

После того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца для принятия окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев.

О полном завершении строительства "Северного потока - 2" "Газпром" сообщил 10 сентября. 18 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", проинформировала, что первая нить трубопровода заполнена газом. "Газпром" рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. Однако для начала поставки газа из РФ проекту необходима сертификация как независимого оператора транспортной системы.