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США та Румунія побудують модульну атомну електростанцію

Середа, 3 листопада 2021, 15:27

Сполучені Штати та Румунія оголосили про плани побудувати в Румунії "перший у своєму роді" малий модульний реактор (SMR).

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

У Білому домі заявили, що впровадження технології SMR стане важливим внеском у декарбонізований енергетичний сектор і майбутнє з нульовими викидами

"Партнерство принесе технологію SMR до Румунії. Комерційна угода включатиме шестимодульний завод NuScale, який спочатку створить понад 3700 робочих місць у США та Румунії, включаючи можливі профспілки, з потенціалом створення 30 000 робочих місць із розвитком проєкту", – заявила адміністрація США.

Тим часом, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що модульні реактори почнуть виробляти енергію до 2028 року, а інвестиції зміцнять партнерство між Румунією та США в цивільному ядерному секторі.

У 2020 році Румунія та США підписали угоду про співпрацю для розширення та модернізації ядерної енергетичної програми Румунії.

SMR-реактори мають набагато менший розмір, наприклад, SMR-реактор Rolls-Royce займає 40 000 м2 замість 400 000 м2 для традиційної установки.

Утримання мініреакторів більш ефективне, більш гнучке, вони можуть задовольняти потреби в електроенергії у віддалених важкодоступних місцях.

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Румунія США
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