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Укр / Рус
Укр / Рус

США и Румыния построят модульную атомную электростанцию

Среда, 3 ноября 2021, 15:27

Соединенные Штаты и Румыния объявили о планах построить в Румынии "первый в своем роде" малый модульный реактор (SMR).

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

В Белом доме заявили, что внедрение технологии SMR станет важным вкладом в декарбонизированный энергетический сектор и будущее с нулевыми выбросами

"Партнерство принесет технологию SMR в Румынию. Коммерческое соглашение будет включать в себя шестимодульный завод NuScale, который изначально создаст более 3700 рабочих мест в США и Румынии, включая возможные профсоюзы, с потенциалом создания 30 000 рабочих мест с развитием проекта", - заявила администрация.

Тем временем президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что модульные реакторы начнут производить энергию до 2028 года, а инвестиции укрепят партнерство между Румынией и США в гражданском ядерном секторе.

В 2020 году Румыния и США подписали соглашение о сотрудничестве по расширению и модернизации ядерной энергетической программы Румынии.

SMR-реакторы имеют гораздо меньший размер, например SMR-реактор Rolls-Royce занимает 40 000 м2 вместо 400 000 м2 для традиционной установки.

Содержание миниреакторов более эффективно, более гибко, они могут удовлетворять потребности в электроэнергии в отдаленных труднодоступных местах.

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Румыния США
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