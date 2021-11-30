У Норвегії запровадили нові заходи для стримування коронавірусу

Уряд Норвегії оголосив про нові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Оголошені заходи включають суворіші правила ізоляції, рекомендації щодо використання масок для обличчя та прагнення до якнайшвидшої вакцинації людей старше 65 років за допомогою бустерних уколів.

"Пандемія ще не закінчилася, але вона перебуває у новій фазі. Ми маємо навчитися жити з вірусом. Оскільки ми маємо вакцини, ми тепер можемо впоратися з великою кількістю інфекцій у суспільстві", - сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Згідно з новими правилами, люди, які живуть з кимось, хто мав позитивний результат тесту на COVID-19, тепер повинні йти в карантин доти, доки не отримають негативного результату тесту на вірус. Це стосується всіх дорослих незалежно від статусу щеплення. Для дітей це радше рекомендація, ніж вимога.

Тест необхідно здати не раніше ніж за сім днів. Невакциновані люди повинні проходити тести щодня за допомогою тестів на антиген або через день за допомогою ПЛР-тестів упродовж семиденного інтервалу.

Люди з позитивним результатом тесту тепер мають ізолюватися протягом п'яти днів незалежно від статусу щеплення. Досі вимоги до ізоляції становили щонайменше два дні для вакцинованих людей без симптомів після позитивного тесту.

Маски для обличчя тепер рекомендуються у громадському транспорті та таксі, а також у магазинах та торгових центрах. Однак ці рекомендації можна застосовувати лише тоді, коли неможливо зберегти соціальну дистанцію.

Згідно з новими рекомендаціями, муніципалітетам, у яких спостерігається високий рівень захворюваності на COVID-19, тепер слід подумати про те, щоб попросити своїх мешканців повернутися до віддаленої роботи.

Тим часом розширюється рекомендація щодо регулярного тестування у школах у районах з високим ступенем передачі інфекції та високим навантаженням на служби охорони здоров'я та догляду.

Муніципалітети просять пропонувати бустерні уколи всім людям старше 45 років, після того, як усім людям старше 65 були запропоновані бустери. Усім людям, які працюють у сфері охорони здоров'я та догляду, також буде запропоновано додаткові уколи.

Уряд Норвегії має намір запропонувати всьому дорослому населенню бустерну вакцину до Великодня 2022 року.