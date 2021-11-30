В Норвегии ввели новые меры по сдерживанию коронавируса

Правительство Норвегии объявило о новых мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Объявленные меры включают более строгие правила изоляции, рекомендации по использованию масок для лица и стремление к скорейшей вакцинации людей старше 65 лет с помощью бустерных уколов.

"Пандемия еще не закончилась, она находится в новой фазе. Мы должны научиться жить с вирусом. Поскольку у нас есть вакцины, мы теперь можем справиться с большим количеством случаев инфекции в обществе", - сказал премьер-министр Йонас Гар Стере.

Согласно новым правилам, люди, живущие с кем-то, кто имел положительный результат теста на COVID-19, теперь должны идти в карантин до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на вирус. Это касается всех взрослых независимо от статуса прививки. Для детей это скорее рекомендация, чем требование.

Тест необходимо сдать не раньше чем через семь дней. Невакцинированные люди должны проходить тесты ежедневно с помощью тестов на антиген или через день с помощью ПЦР-тестов в течение семидневного интервала.

Люди с положительным результатом теста теперь должны изолироваться в течение пяти дней вне зависимости от статуса прививки. До сих пор требования к изоляции составляли не менее двух дней для вакцинированных людей без симптомов после положительного теста.

Маски для лица теперь рекомендуются в общественном транспорте и такси, а также магазинах и торговых центрах. Однако эти рекомендации можно применять только тогда, когда невозможно сохранить социальную дистанцию.

Согласно новым рекомендациям, муниципалитетам, у которых наблюдается высокий уровень заболеваемости COVID-19, теперь следует подумать о том, чтобы попросить своих жителей вернуться к удаленной работе.

Тем временем расширяется рекомендация по регулярному тестированию в школах в районах с высокой степенью передачи инфекции и высокой нагрузкой на службы здравоохранения и ухода.

Муниципалитеты просят предлагать бустерные уколы всем людям старше 45 лет, после того, как всем людям старше 65 были предложены бустеры. Всем людям, работающим в сфере здравоохранения и ухода, также будут предложены дополнительные уколы.

Правительство Норвегии намерено предложить всему взрослому населению бустерную вакцину к Пасхе 2022 года.