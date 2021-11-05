Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Міноборони Польщі розповіло про нові провокації на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 5 листопада 2021, 10:31

У Міноборони Польщі заявили, що білоруські прикордонники погрожували зброєю польським, а один нібито спробував стріляти з сигнального пістолета.

Про це відомство заявило в офіційному Twitter.

"Чергові провокації на кордоні. Вчора білоруський солдат намагався вистрілити з сигнального пістолета у напрямку польських військових. На щастя, пістолет не вистрілив. За 100 метрів від того місця п’ять озброєних білорусів намагалися зруйнувати загорожу, при цьому кричали, що вони стрілятимуть у польських солдатів. Після того, як надійшло додаткове підкріплення військових і прикордонників, вони відступилися", - повідомило Міноборони Польщі.

До цього у відомстві повідомляли, що в середу 3 листопада з білоруського боку також погрожували відкрити вогонь, коли польські військові не пропускали групу близько 250 мігрантів. 

Читайте також
У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану

"Ці дії білоруських військових виглядають як спроби ескалації, а також спроб приховати те, що на територію Польщі зайшла група мігрантів", - заявили в Міноборони.

На офіційних ресурсах білоруських відомств немає коментарів з приводу цих інцидентів.

2 листопада у Польщі заявили, що кордон незаконно перетнула група невідомих у формі і зі зброєю, детальної інформації про інцидент не надали.

Як відомо, з літа 2021 року європейські сусіди Білорусі, особливо Литва і Польща, потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів, який вони вважають гібридною атакою режиму Александра Лукашенка. 

У прикордонній службі Польщі заявляють, що з початку року зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Більшість, близько 17300, відбулися у жовтні, 7700 - у вересні, понад 3500 - у серпні. 

Польща з 2 вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах.

Сейм Польщі затвердив план будівництва стіни на польсько-білоруському кордоні вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Читайте також: Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь мігранти
powered by lun.ua

Статті

Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів

"Вам точно потрібно краще зрозуміти, чому люди не хочуть вакцинуватися. Вони скептичні, бо не розуміють, як це працює, чи є якісь інші фактори?"
5 листопада 2021 — Данило Карпа, для Європейської правди

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди

Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад

Управління громадою відрізняється від бізнесу, та є і схожість. Голова громади має застосовувати принципи ефективного управління.
4 листопада 2021 — Дзмітрій Корбут, Дзмітрій Корбут, для Європейської правди