Британія з 22 листопада дозволить в'їзд з вакциною CoronaVac, яку використовують в Україні

Велика Британія з 22 листопада розширить список вакцин, які визнаються для відвідування країни мандрівниками з інших країн.

Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

"З 4 ранку понеділка, 22 листопада, уряд визнає вакцини зі списку Всесвітньої організації охорони здоров’я для використання у надзвичайних ситуаціях. У результаті Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing і Covaxin будуть додані до нашого списку схвалених вакцин для в’їзних подорожей", - йдеться у заяві.

Пасажирам, які пройшли повну вакцинацію та отримали сертифікат на вакцину, не потрібно проходити тест перед відправленням, тест на 8-й день або самоізолюватися після прибуття.

Правила розповсюджуються і на мандрівників з України. Але необхідно зважати, що для поїздки до Британії українцям необхідна віза.

На сьогодні британська влада визнає вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson&Johnson.

Нагадаємо, посли ЄС погодили виключення України із "зеленого списку" для подорожей цього тижня. Це рішення очікувалося вже тривалий час з огляду на погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців