Британия с 22 ноября разрешит въезд с вакциной CoronaVac, используемой в Украине

Великобритания с 22 ноября расширит список вакцин, признаваемых для посещения страны путешественниками из других стран.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

"С 4 утра понедельника, 22 ноября, правительство признает вакцины из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. В результате Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в наш список одобренных вакцин для въездных путешествий" , – говорится в заявлении.

Пассажирам, прошедшим полную вакцинацию и получившим соответствующий сертификат, не нужно проходить тест перед отправкой, тест на 8-й день или самоизолироваться по прибытии.

Правила распространяются и на путешественников из Украины. Но необходимо учитывать, что для поездки в Британию украинцам необходима виза.

На сегодняшний день британские власти признают вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson.

Напомним, послы ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для путешествий на этой неделе. Это решение ожидалось уже длительное время, учитывая ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и туристические путешествия для них.

Что означает исключение Украины из списка и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев