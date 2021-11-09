В Осло застрелили чоловіка, який погрожував перехожим ножем

У вівторок чоловік, озброєний ножем, погрожував перехожим на вулицях норвезької столиці Осло, а потім був застрелений поліцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AP.

Норвезькі ЗМІ опублікували кадри з імовірним нападником, оголеним вище пояса. Правоохоронці спочатку припускали, що перехожі отримали поранення, але пізніше повідомили, що легкі поранення у одного поліцейського.

"Поки що у нас немає інформації про те, що це пов'язано з тероризмом", - сказав старший начальник поліції Егіль Йорген Брекке.

"Нам це здається окремим актом, тому немає причин боятися за безпеку інших. Це людина, яка відома нам у минулому", – додав Брекке.

Перші повідомлення в поліцію незадовго до 9 ранку містили інформацію проте, що чоловік з ножем бігає за іншою людиною. На місце події в районі Біслетт на півночі Осло виїхала патрульна машина і спочатку спробувала зупинити чоловіка, збивши його, а потім в'їхала в будівлю між квітковим магазином і кафе, щоб зупинити рух чоловіка.

Після чого у бік чоловіка зробили кілька пострілів. У поліції повідомили, що його терміново доставили до сусідньої лікарні, де він помер.

Норвезькі ЗМІ, посилаючись на свідків, повідомляють, що прозвучало до шести пострілів. Брекке не зміг надати детальну інформацію щодо пострілів, сказавши, що використання вогнепальної зброї поліцейськими є звичайним явищем у Норвегії.

Минулого місяця чоловік, озброєний луком, стрілами та ножем, убив п’ятьох людей у ​​маленькому містечку на південний захід від Осло.