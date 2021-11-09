В Осло застрелили мужчину, который угрожал прохожим ножом

Во вторник мужчина, вооруженный ножом, угрожал прохожим на улицах норвежской столицы Осло, а затем был застрелен полицией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AP.

Норвежские СМИ опубликовали кадры с вероятным нападавшим, обнаженным выше пояса. Правоохранители сначала предполагали, что прохожие получили ранения, но позже сообщили, что легкие ранения у одного полицейского.

"Пока у нас нет информации о том, что это связано с терроризмом", - сказал старший начальник полиции Эгиль Йорген Брекке.

"Нам это кажется отдельным актом, поэтому нет причин бояться за безопасность других. Это человек, известный нам в прошлом", – добавил Брекке.

Первые сообщения в полицию незадолго до 9 утра содержали информацию о том, что мужчина с ножом бегает за другим человеком. На место происшествия в районе Бислетта на севере Осло выехала патрульная машина и сначала попыталась остановить мужчину, сбив его, а затем въехала в здание между цветочным магазином и кафе, чтобы остановить движение мужчины.

После чего в сторону нападавшего произвели несколько выстрелов. В полиции сообщили, что его срочно доставили в соседнюю больницу, где он скончался.

Норвежские СМИ, ссылаясь на свидетелей, сообщают, что прозвучало до шести выстрелов. Брекке не смог предоставить подробную информацию о выстрелах, сказав, что использование огнестрельного оружия полицейскими является обычным явлением в Норвегии.

В прошлом месяце мужчина, вооруженный луком, стрелами и ножом, убил пятерых человек в маленьком городке юго-западнее Осло.