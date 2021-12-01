Чому в Польщі немає олігархів

У політиці й економіці багатьох пострадянських країн, включаючи Україну, істотну роль відіграють олігархи — власники великого бізнесу, які сильно впливають на політику.

Про те, чому Польщі вдалося уникнути цього, читайте в статті публіциста, докторанта Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Стефана Сенковського та професора економічних наук Мацея Балтовського Країна без олігархів: як Польщі вдалося уникнути союзу великого бізнесу та влади.

У Польщі, за найпесимістичнішими оцінками 2014 року, політичні зв’язки мали значно менше ніж 30% найбагатших людей країни. Ба більше, останніми роками цей показник помітно знижується.

В той самий час в європейських країнах, де розвивається ринок, політичні зв’язки такого типу демонстрували в середньому майже 60% найбагатших громадян.

Чому так вийшло?

Метою політичного та економічного перетворення після 1989 року було створення демократичної правової держави на основі глибокої інституційної перебудови, а в економічній царині — побудова ліберальної та відкритої ринкової економіки. Загальні принципи трансформації набули в Польщі специфічної форми, зокрема внаслідок історично обумовлених переваг працівників державних підприємств.

Окрім того, ключове значення мав спосіб планування та проведення приватизації держпідприємств.

У Польщі вона була повільнішою і не такою глибокою, як у більшості інших постсоціалістичних країн, а її форма була не такою сприятливою для формування олігархії.

В країні після 1989 року власне в економіці була найпомітніше розірвана функціональна та інституційна тяглість між реальним соціалізмом і новою польською державою.

Передусім це стосується грошово-кредитної політики, банківської системи, звільнення підприємництва й функціонування держпідприємств.

Такий перебіг початкового етапу трансформації приніс певні негативні соціальні наслідки, проте запобіг вкоріненню в економіці постсоціалістичних структур. Це був важливий фактор захисту Польщі від олігархізації, з якою пов’язані негативні економічні та соціально-політичні наслідки: надмірна нерівність, втрата соціальної згуртованості та недовіра громадян до влади.

Про сім причин, які, на думку авторів, гальмували розвиток олігархії в Польщі після 1989 року, читайте в матеріалі Стефана Сенковського та Мацея Балтовського Країна без олігархів: як Польщі вдалося уникнути союзу великого бізнесу та влади.