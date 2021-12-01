Почему в Польше нет олигархов

В политике и экономике многих постсоветских стран, включая Украину, существенную роль играют олигархи – владельцы крупного бизнеса, сильно влияющие на политику.

О том, почему Польше удалось этого избежать, читайте в статье публициста, докторанта Университета Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине Стефана Сенковского и профессора экономических наук Мацея Балтовского Страна без олигархов: как Польше удалось избежать союза крупного бизнеса и власти.

В Польше, по самым пессимистическим оценкам 2014 года, политические связи имели значительно меньше 30% самых богатых людей страны. Более того, в последние годы этот показатель заметно снижается.

В то же время в европейских странах, где развивается рынок, политические связи такого типа демонстрировали в среднем почти 60% самых богатых граждан.

Почему так вышло?

Целью политических и экономических преобразований после 1989 года было создание демократического правового государства на основе глубокого институционального переустройства, а в экономической сфере - построение либеральной и открытой рыночной экономики. Общие принципы трансформации приобрели в Польше специфическую форму, в частности, вследствие исторически обусловленных преимуществ работников государственных предприятий.

Кроме того, ключевое значение имел способ планирования и проведения приватизации госпредприятий.

В Польше она была медленной и не такой глубокой, как в большинстве других постсоциалистических стран, а ее форма была не столь благоприятной для формирования олигархии.

В стране после 1989 года собственно в экономике была заметно разорвана функциональная и институциональная преемственность между реальным социализмом и новым польским государством.

В первую очередь это касается денежно-кредитной политики, банковской системы, свободы предпринимательства и функционирования госпредприятий.

Такое течение начального этапа трансформации принесло определенные негативные социальные последствия, однако предотвратило укоренение в экономике постсоциалистических структур. Это был важный фактор защиты Польши от олигархизации, с которой связаны негативные экономические и социально-политические последствия: чрезмерное неравенство, потеря социальной сплоченности и недоверие граждан к власти.

О семи причинах, которые, по мнению авторов, тормозили развитие олигархии в Польше после 1989 года, читайте в материале Стефана Сенковского и Мацея Балтовского Страна без олигархов: как Польше удалось избежать союза крупного бизнеса и власти.