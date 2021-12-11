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Зеленський відреагував на критику президентом Хорватії візиту прем’єра до України

Субота, 11 грудня 2021, 10:39

Президент Володимир Зеленський відреагував на висловлювання президента Хорватії щодо критику візиту хорватського прем'єр-міністра до України.

Свою реакцію Зеленський оприлюднив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав би візит прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби", - написав глава держави.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Росією "чистим шарлатанством".

"Я маю симпатію до України, і я не ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра", - заявив він.

Міланович вважає, що візит прем'єра в Україну може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович приїжджав до України з дводенним візитом, відвідав Київ та Львів. Під час візиту було оголошено, що Хорватія приєдналася до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації щодо визнання європейської перспективи України.

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Зеленський Хорватія
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