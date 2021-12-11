Зеленский отреагировал на критику президентом Хорватии визита премьера в Украину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания президента Хорватии по поводу критики визита хорватского премьер-министра в Украину.

Свою реакцию Зеленский обнародовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", - написал глава государства.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокого напряжения в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".

"У меня симпатия к Украине, и я не ненавижу Россию. Весьма неудобная позиция. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра", – заявил он.

Миланович считает, что визит премьера в Украину может плохо отразиться на отношениях Хорватии с Россией.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, посетил Киев и Львов. Во время визита было объявлено, что Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации по признанию европейской перспективы Украины.

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